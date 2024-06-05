شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على صعوبة تقديم الشكاوى.. وزير التجارة: لدينا قنوات متعددة لتلقي البلاغات والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك في تساؤل تحت قبة مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثون، من الاستفسارات الواردة من المواطنين يختص بما يواجه كثيراً من المستهلكين في صعوبة تقديم الشكاوى.



وقال الوزير: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظهما الله - على كل ما يقدم لمنظومة التجارة في المملكة العربية

وأوضح أن الثمانية أعوام الماضية شهدت تطوير وحوكمة منظومة التجارة مواكبةً لرؤية السعودية 2030، تم من خلالها تأسيس عشرة كيانات.

ولفت "القصبي"، إلى أن الوزارة بذلت جهوداً في تطوير قواعد السوق بما في ذلك حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والغش التجاري ومكافحة التستر التجاري.

الدمام - شريف احمد - قال وزير التجارة، د. ماجد القصبي، إن الوزارة لديها قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها، كتطبيق بلاغ تجاري , والرقم الموحد 1900، مشيراً إلى أن الوزارة استقبلت أكثر من 860 ألف بلاغ العام الماضي , وتمت معالجتها.جاء ذلك في تساؤل تحت قبة مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثون، من الاستفسارات الواردة من المواطنين يختص بما يواجه كثيراً من المستهلكين في صعوبة تقديم الشكاوى.وقال الوزير: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظهما الله - على كل ما يقدم لمنظومة التجارة في المملكة العربية السعودية وأوضح أن الثمانية أعوام الماضية شهدت تطوير وحوكمة منظومة التجارة مواكبةً لرؤية السعودية 2030، تم من خلالها تأسيس عشرة كيانات.ولفت "القصبي"، إلى أن الوزارة بذلت جهوداً في تطوير قواعد السوق بما في ذلك حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والغش التجاري ومكافحة التستر التجاري.