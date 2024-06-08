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شكرا لقرائتكم خبر عن في 5 دول.. تواصل الجهود الإغاثية لمركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 600 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مدينة أمبسطنا بإقليم البطحاء في تشاد، استفاد منها 3.600 فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في تشاد 2024.
ودشن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مركز الفيدمي للإنزال السمكي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة، ضمن مشروع الدعم الطارئ لحماية سبل العيش القائمة على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمتضررة بالأزمة الإنسانية وفيروس كورونا، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وقدّم وكيل أول محافظة المهرة العميد الدكتور مختار بن عويض الجعفري شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة على تنفيذه المشروع الحيوي الذي يدعم مشاريع سبل العيش ويستفيد منه شريحة كبيرة من الفئات المحتاجة في اليمن.
يذكر أن المشروع يتضمن تقديم صناديق لحافظات الثلج وسترات النجاة لثلاثة آلاف من الصيادين في محافظة المهرة، وإعادة تأهيل البنية التحية لأربعة مراكز للإنزال السمكي في محافظات المهرة، وأبين، والحديدة، كما تم تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تثقيفية للمهتمين بالزراعة والبيئة والأغذية إلى جانب توزيع أدوات زراعية استفاد منها 9.500 فرد، وتوزيع أعلاف مركزة ومكعبات ملحية استفاد منها 15.000 فرد في محافظتي الجوف وأبين، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار أمريكي.
ووزّع المركز الأسبوع الماضي 25.000 ربطة خبز يومياً للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 62.500 فرد بواقع 12.500 أسرة.
وسلم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، للنائبة الأولى لوزيرة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة جباريسا ريسبيكوفا، بحضور ممثل عن وزارة المالية، وفريق المركز، في العاصمة بشكيك.
ودشن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مركز الفيدمي للإنزال السمكي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة، ضمن مشروع الدعم الطارئ لحماية سبل العيش القائمة على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمتضررة بالأزمة الإنسانية وفيروس كورونا، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
الإنزال السمكيويهدف مركز الفيدمي للإنزال السمكي إلى تحسين الظروف المعيشية للصيادين، إذ سيمكنهم من مزاولة مهنة الصيد انطلاقاً من مركز إنزال قريب وآمن، بعد أن كانوا يضطرون فيما مضى إلى السفر مسافات طويلة إلى مراكز إنزال بعيدة من أجل القيام بالصيد وتسويق منتجاتهم.
وقدّم وكيل أول محافظة المهرة العميد الدكتور مختار بن عويض الجعفري شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة على تنفيذه المشروع الحيوي الذي يدعم مشاريع سبل العيش ويستفيد منه شريحة كبيرة من الفئات المحتاجة في اليمن.
يذكر أن المشروع يتضمن تقديم صناديق لحافظات الثلج وسترات النجاة لثلاثة آلاف من الصيادين في محافظة المهرة، وإعادة تأهيل البنية التحية لأربعة مراكز للإنزال السمكي في محافظات المهرة، وأبين، والحديدة، كما تم تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تثقيفية للمهتمين بالزراعة والبيئة والأغذية إلى جانب توزيع أدوات زراعية استفاد منها 9.500 فرد، وتوزيع أعلاف مركزة ومكعبات ملحية استفاد منها 15.000 فرد في محافظتي الجوف وأبين، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار أمريكي.
الأسر اللاجئة في لبنانواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزّع المركز الأسبوع الماضي 25.000 ربطة خبز يومياً للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 62.500 فرد بواقع 12.500 أسرة.
هدية المملكة لقرغيزستانسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية قرغيزستان المتضمنة 25 طناً من التمور.
وسلم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، للنائبة الأولى لوزيرة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة جباريسا ريسبيكوفا، بحضور ممثل عن وزارة المالية، وفريق المركز، في العاصمة بشكيك.