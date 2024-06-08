شكرا لقرائتكم خبر 20 محطة لقياس جودة الهواء في مواقع الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن أدواره «قبل وأثناء وبعد» موسم الحج، التي تتضمن متابعة مؤشرات جودة الهواء بشكل مستمر، ومشاركة تلك المعلومات مع كافة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص، لضمان الحفاظ على الصحة العامة، وتوفير تجربة حج مريحة للحجاج.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن محطات قياس جودة الهواءمحطات قياس جودة الهواء

تعمل على مدار الساعة ويتم قياس مؤشرات خمس عناصر رئيسة لمكونات الهواء كل خمس دقائق، وأن تلك الأرقام تذهب مباشرة لمحطة الرصد المركزية، يعمل على تحليلها عدد من الكفاءات الوطنية ويصدر عنها تقارير يومية وتزود بها لجنة الحج، ويتم الاستجابة السريعة من اللجان الميدانية واتخاذ القرارات المناسبة عند ملاحظة تجاوزات عالية لضمان سلامة الحجاج.

وبين المطرفي أن الرقابة الفورية على الأوساط البيئية ومن ضمنها مراقبة جودة الهواء تتم وفق اختيار مواقع تواجد الحجاج وخلال رحلتهم، حيث تم توفير 20 محطة رصد جودة هواء، 15 ثابتة و5 متحركة في مكة والمدينة المنورة.

محطات قياس جودة الهواء: