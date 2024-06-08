20 محطة لقياس جودة الهواء في مواقع الحجاج

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وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن محطات قياس جودة الهواءمحطات قياس جودة الهواء
تعمل على مدار الساعة ويتم قياس مؤشرات خمس عناصر رئيسة لمكونات الهواء كل خمس دقائق، وأن تلك الأرقام تذهب مباشرة لمحطة الرصد المركزية، يعمل على تحليلها عدد من الكفاءات الوطنية ويصدر عنها تقارير يومية وتزود بها لجنة الحج، ويتم الاستجابة السريعة من اللجان الميدانية واتخاذ القرارات المناسبة عند ملاحظة تجاوزات عالية لضمان سلامة الحجاج.
وبين المطرفي أن الرقابة الفورية على الأوساط البيئية ومن ضمنها مراقبة جودة الهواء تتم وفق اختيار مواقع تواجد الحجاج وخلال رحلتهم، حيث تم توفير 20 محطة رصد جودة هواء، 15 ثابتة و5 متحركة في مكة والمدينة المنورة.
محطات قياس جودة الهواء:
- تعمل على مدار الساعة.
- قياس مؤشرات 5 عناصر رئيسة.
- الأرقام تذهب لمحطة الرصد المركزية.
- يعمل على تحليلها عدد من الكفاءات.
- يصدر عنها تقارير تزود بها لجنة الحج.
- الاستجابة السريعة من اللجان الميدانية.
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