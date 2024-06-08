قبول الكتروني لبرامج التجسير بجامعة الحدود الشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الحدود الشمالية فتح بوابة القبول الالكتروني لبرامج التجسير بالجامعة للعام الجامعي 1446هـ.

وأوضحت الجامعة أن برنامج التجسير يهدف إلى رفع كفاءة الطالب العلمية وزيادة فرص النجاح لديه من خلال تحسين مستوى الطالب في المواد العلمية في مجال تخصصه، من خلال إتاحة برامج أكاديمية تكون مكملة للكم المعرفي والمهاراتي لتصل بمستوى ما درسه الطالب في مرحلة الدبلوم إلى مستوى مطابق من حيث نواتج التعلم في درجة البكالوريوس.

ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للطلبة الحاصلين على درجة الدبلومات في مجالات مختلفة من كليات المجتمع والكليات التطبيقية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من إكمال دراستهم للحصول على درجة البكالوريوس، وذلك عند تحقيق الشروط والمعايير المطلوبة.

وأكدت الجامعة أن التقديم يستمر حتى 20-12-1446 هـ، مشيرة إلى أن جميع التفاصيل أعلنت بموقع الجامعة الالكتروني، من خلال الرابط التالي: https://rci.nbu.edu.sa.