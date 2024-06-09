شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من 96 لغة.. "الصحة" تدشن خدمة الروبوت الذكي بجوار المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الصحة، خدمة الروبوت الذكي بالمنطقة المركزية بجوار المسجد النبوي الشريف.

وتهدف الخدمة إلى عرض وبث رسائل توعوية وتثقيفية وإرشادات صحية لسلامة الحاج وتوعيته بأكثر من 96 لغة من لغات العالم. 220 متطوع ومتطوعة وتواصل الفرق التطوعية والتوعوية لفرع صحة المدينة أعمالها الميدانية بـ 220 متطوع ومتطوعة.

كما أن هناك أكثر من 12 فرقة تعمل بالميدان على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الصحية والإسعافية في موسم الحج بالمسجد النبوي والطرق المؤدية إليه.

وكذلك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومحطة قطار الحرمين، ومسجد قباء، والخندف، وسيد الشهداء، وميقات ذي الحليفة.