شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. 4000 كشاف وجوال يبدؤون مسح مشعري منى وعرفات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأ المشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية، عملية المسح في مشعري منى وعرفات بهدف جمع المعلومات الميدانية الخاصة بشركات خدمات الحجاج، ومراكز الضيافة.
وكذلك مراكز الخدمة الميدانية، وشركات حجاج الداخل والجهات الحكومية المنتشرة في مشعري منى وعرفات، والتعرف على المعالم، حتى يتمكن الكشافة والجوالة فيما بعد من القيام بعملية إرشاد التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.
ويأتي هذا كي تتمكن وحدات الكشافة وعشائر الجوالة من مسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين صباحية ومسائية, وتجهيز ملفات الوحدات والأخصائيين ومراجعة الخرائط والشرائح مع الواقع الميداني وتعديلها حسب ما يطرأ من إحداثيات جديدة، والمرحلة الثانية هي مرحلة المسح.
كما تقيّم هذه البيانات وتطابقها مع بيانات المؤسسات الحكومية وشركات خدمات حجاج الخارج والداخل, بعد ذلك تُدخل البيانات في الحاسب الآلي، أما المرحلة الثالثة فيتم فيها إصدار الدليل الإرشادي والخرائط العامة والشرائح بعد التأكد والمراجعة.
وكذلك مراكز الخدمة الميدانية، وشركات حجاج الداخل والجهات الحكومية المنتشرة في مشعري منى وعرفات، والتعرف على المعالم، حتى يتمكن الكشافة والجوالة فيما بعد من القيام بعملية إرشاد التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.
أكثر من 4000 كشافوأوضح قائد عام المعسكرات الأستاذ ناصر بن علي العنزي، أن عملية المسح التي يقوم بها أكثر من 4000 كشاف تمر بثلاث مراحل، الأولى مرحلة الإعداد والتجهيز حيث يتم فيها تجهيز الخطة، ووضع برنامج المسح للوحدات على المناطق لمشعري منى وعرفات.
ويأتي هذا كي تتمكن وحدات الكشافة وعشائر الجوالة من مسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين صباحية ومسائية, وتجهيز ملفات الوحدات والأخصائيين ومراجعة الخرائط والشرائح مع الواقع الميداني وتعديلها حسب ما يطرأ من إحداثيات جديدة، والمرحلة الثانية هي مرحلة المسح.
عملية المسح لمشعري منى وعرفاتوتقوم الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة المشاركة في معسكرات الخدمة العامة بعملية المسح لمشعري منى وعرفات، وتوثيق المعلومات في تطبيقات إلكترونية خاصة برفع البيانات على فترتين صباحية ومسائية.
كما تقيّم هذه البيانات وتطابقها مع بيانات المؤسسات الحكومية وشركات خدمات حجاج الخارج والداخل, بعد ذلك تُدخل البيانات في الحاسب الآلي، أما المرحلة الثالثة فيتم فيها إصدار الدليل الإرشادي والخرائط العامة والشرائح بعد التأكد والمراجعة.