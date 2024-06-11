شاهد: مبتعثان في بريطانيا يتناولان القهوة السعودية مع صاحبة المنزل .. وهذا ما حدث مع ابنها الضخم عندما دخل عليهم!

صحيفة الخليج 365: وثق مبتعثان سعوديان يسكنان مع عائلة بريطانية من أصول إفريقية ، مقطع فيديو أثناء تناولهما القهوة السعودية مع صاحبة المنزل ومحاولة إقناعها بزيارة الرياض .

وقال الشابان للمرأة :"درجة الحرارة في الرياض تصل إلى 56 درجة مئوية، والجو شديد الحرارة للغاية".

وأضافا:" في منطقة عسير توجد مدينة أبها وهي باردة للغاية، برغم درجات الحرارة المرتفعة في مناطق أخرى، ودائماً ما تهطل فيها الأمطار".

وسألها أحدهما عن إمكانية زيارتها للسعودية ومدينة الرياض، فردت قائلة:" يمكن أن أزورها في يوم من الأيام".

كما عرضا عليها صورة للعباءة، وأشارا إلى أنها يمكنها أن ترتديها عندما تأتي إلى المملكة، أو يمكن أن ترتدي ملابس أخرى كما تحب.

وأشار أحدهما إلى أن ابن السيدة دخل عليهم وسألهما عن الإيجار، ووصفاه بأنه طويل القامة وضخم، وأثار الخوف في نفوسهما.