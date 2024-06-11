شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى 44 مئوية.. طقس صحو بالطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع وجود بعض الرياح النشطة والأتربة المثارة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة تتراوح ما بين 40 إلى 44 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 28 كم/ساعة.





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توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا على مكة المكرمة وصحوًا على المدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 38 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية نهاراً وتتحول ليلاً إلى شمالية شرقية، وغربية إلى شمالية غربية نهارًا، وتكون سرعة الرياح 16 - 38 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 36 درجة، واتجاه الرياح غربية إلى غربية جنوبية، بسرعة 08-21 كم/ساعة، وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 35 درجة، واتجاه الرياح شمالية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا إلى شمالية، بسرعة 12-35 كم/ساعة.