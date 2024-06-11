شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في جلسة التواصل الوزارية لمجموعة بريكس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة التواصل الوزارية لمجموعة "بريكس"، تحت عنوان "حوار بريكس مع الدول النامية"، حيث تأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع بصفتها دولة مدعوة للانضمام للمجموعة.

حضر الجلسة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير عام المنظمات الدولية شاهر الخنيني.