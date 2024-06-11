شكرا لمتابعة خبر عن وفاة إعلامي كويتي قبل ساعات من ذهابه لأداء مناسك الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفي الإعلامي الكويتي هادي الحميداني الشهير بـ “بوفارس” ، اليوم الثلاثاء ، قبل ساعات من توجهه إلى المملكة لأداء فريضة الحج .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، الإعلامي الكويتي قبل يومين ، إذ بدا بصحة جيدة ، متحدثاً عن استعداده للتوجه إلى مكة المكرمة ، اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو ، لأداء مناسك الحج .

وكانت الحالة الصحية للحميداني تدهورت أمس الإثنين ، قبل أن تعلن عائلته وفاته في المستشفى في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء .

وأثار إعلان وفاة بوفارس الحميداني ، مشاعر وعبارات وداع مؤثرة عبر المنصات الاجتماعية ، وجاءت التعليقات كالتالي : “رحم الله بو فارس ، الذي كان سبباً في تواصل مع بعضها خلال سنابه اللي يجمع الطيبين” ، بينما قال الصحفي عبدالوهاب الساري : ” رحم الله العم أبو فارس ، ما رأيته إلا مبتسماً حسن الخلق متواضع” .