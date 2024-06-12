تفعيل لائحة الذوق العام بصيف الباحة

عقدت أمانة منطقة الباحة المؤتمر الإعلامي لصيف منطقة الباحة، الذي شهد إطلاق هوية صيف الباحة 45 «صّيف في الباحة تراها أروق» ويتضمن نحو 500 فعالية، حيث ستنطلق فعاليات الصيف بعد عيد الأضحى برعاية من أمير منطقة الباحة.

وأوضح وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري خلال المؤتمر الإعلامي لفعاليات الصيف الذي عقد بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بحضور أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط رئيس اللجنة التنفيذية لفعاليات الصيف، أن أمير منطقة الباحة وجه جميع اللجان المعنية بفعاليات الصيف بضرورة اختيار الفعاليات النوعية التي تلبي طموح المصطافين والزوار، مؤكدًا حرصه على توفير الخدمات ومتابعة دور الإيواء والتأكد من جاهزيتها وتقديم أفضل معايير الجودة.

وبين الشهري أن أمير المنطقة وجه بتشكيل لجنة عليا برئاسته ينبثق منها عدة لجان إشرافية وتنفيذية وأمنية ولجان أخرى للرصد والمتابعة والتقييم، مشيرًا إلى أن هذا العام سيشهد أكبر عدد من الفعاليات في مختلف المحافظات المستهدفة لتلبي جميع احتياجات الأسرة والطفل والشباب وتتضمن أنشطة وفعاليات رياضية وترفيهية وثقافية، وأكد الشهري لأول مرة هذه السنة نطبق الذوق العام ولن نسمح لأحد بتجاوز ذلك.

من جانبه كشف أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط عن تنفيذ فعاليات نوعية في موسم الصيف لهذا العام، مفيدًا أنه جرى تشكيل لجنة من الإمارة وعدة جهات للوقوف على جاهزية جميع المواقع السياحية والتأكد من جودة الخدمات والنظافة ومتابعة الأسعار، والاستفادة من تنظيمات وزارة السياحة الجديدة التي تمكّن المواطنين من التأجير المؤقت عبر منصة إلكترونية.

وحول سؤال لـ«دوت الخليج» عن إيصال الخدمات للشلالات التي تزخر بها المنطقة، ذكر أمين الباحة الدكتور علي الصواط أن سمو أمير المنطقة وجهنا والإمارة تقود هذا الملف تفعيل الأودية والشلالات ببنية تحتية خفيفة، مبينًا أنه لم يكن هناك مشاريع لأنها أملاك خاصة من مزارع ومدرجات زراعية ومجاري أودية ومن الناحية الإنشائية لا يمكن إنشاءات في مجاري الأودية ، وذكر أن الإمارة لديها ملف تقوده مع وزارة البيئة والزراعة والمياه وأيضًا الموارد البشرية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، وتم عقد اجتماعات وفعلنا عدد من المواقع وسترون عدد من مواقع الشلالات ضمن الفعاليات المستهدفة وحول مشاريع تقام بداية فعاليات الصيف وما لها أثر سلبي على الحركة المرورية أكد السواط أنه لا يوجد مشاريع بنية تحتية أثناء المهرجان وأمير الباحة يؤكد ذلك وباعتباري رئيس لجنة تنسيق المشاريع أوقفنا التراخيص معترفًا أنه كان هناك أعمال خلال اليومين الماضية سريعة وبعض الأعمال الطارئة يجب استكمالها لمصلحة المهرجان ولن ترى أي أعمال بنية تحتية أثناء موسم الصيف.

من جهة أخرى أوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس جديع القحطاني لـ«دوت الخليج» أنه لن يكون هناك أي تاثير على الحركة المرورية خلال مهرجان الصيف مؤكدًا أن هناك توجيه لأمير المنطقة لرئيس اللجنة الأمنية مدير شرطة المنطقة لتفويض مباشر لإدارة الحركة المروية في جميع طرق المنطقة خاصة المواقع التي تشهد كثافة مرورية.