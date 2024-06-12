شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس عمليات صالات الحج بمطار جدة لـ "اليوم": لم نرصد تأخيرات هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة م. هشام سعيد خلال حديثه لـ "اليوم" عن تطوير سبع مؤشرات قياس أساسية لمراقبة الإجراءات التشغيلية واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

وأوضح أن مجمع صالات الحج والعمرة يحتوي على 20 جلسة انتظار مكيفة تستوعب ما يفوق الستة آلاف حاج في نفس الوقت، مؤكداً وجود مركز مراقبة صحي متكامل مجهز بجميع التقنيات الصحية الحديثة لتقديم كل الخدمات الصحية ضيوف الرحمن، وإلى نص الحوار:



حدثنا عن أبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؟

‏

في كل عام تقوم جميع الجهات العاملة في منظومة خدمات الحجاج والمعتمرين بتقديم أفضل الخدمات والتميز و الابتكار في جودة ونوعية الخدمة المقدمة ضيوف الرحمن، وهذا العام عملنا مع كافة شركاء النجاح لتحقيق مبدأ التميز في الخدمة، إذ أصبح النجاح في جميع الخدمات والخطط التشغيلية أمراً أساسياً، وبدأنا في وضع المؤشرات و المبادرات والمشاريع التي تحقق التميز في جودة الخدمة وكيفية رفع مستوى رضى المسافرين وضيوف الرحمن على الخدمات المقدمة لهم.

م. هشام سعيد

‏وأصبح مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، نموذجاً للتشغيل العالمي مع استمرار مراعاة طبيعة الخصوصية في تشغيل الرحلات المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى استمرار التشغيل لبقية الرحلات الاعتيادية على مدار العام.

وعلى سبيل المثال، جرى استحداث العديد من الخدمات في المجمع مثل صالات التأشيرات السياحية لخدمة جميع القادمين إلى المملكة العربية سعودية والمؤهلين للحصول على التأشيرات السياحية الإلكترونية في منفذ القدوم، كذلك جذب العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية لتحقيق رغبات جميع فئات المسافرين القادمين والمغادرين من مجمع صالات الحج والعمرة والذي ينعكس إيجاباً على رفع وتحسين تجربة المسافر في المطار.



‏كذلك عملنا على تطوير سبع مؤشرات قياس أساسية يتم من خلالها مراقبة جميع الإجراءات التشغيلية واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لضمان تحقيق أعلى معايير جودة الخدمات المقدمة لجميع مستخدمي مجمع الصالات.



‏إضافة إلى ذلك، جرى العمل على مشروع متكامل لتحسين المناطق العامة في مجمع صالات الحج والعمرة، وإيجاد مبادرات تعنى باستقبال ضيوف الرحمن ومبادرات جمالية تنعكس على رفع وإثراء تجربتهم.



التفويج والاستقبال والمغادرة كيف تتم بسلاسة ومرونة في أوقات الذروة؟

‏

طبعاً التفويج في الاستقبال والمغادرة في رحلات الحج والعمرة تمتاز بعملية إدارة الحشود وحركة المجموعات ودائماً في كل عام، نعمل مع جميع شركاء النجاح على تحسين الآليات والعمليات التشغيلية، حيث أن إدارة مناطق الانتظار تستوعب ما يفوق (6 آلاف مسافر) ومواقف الحافلات بعدد (114 موقف) و(210 منصة إنهاء إجراء الجوازات) و (114 منصة قبول وإنهاء الأمتعة) تتطلب الاستفادة من الدروس السابقة والعمل على تحسينها وتوليد الإجراءات القياسية التي تحسن الخدمة.

وفي هذا العام عملنا على آلية تفويج جديدة تعتمد على تقليل أوقات الانتظار أمام جميع الموارد التشغيلية ووضع خطة تتضمن تجزئة الأفواج ضمن خطة محكمة مرتبطة بجداول الرحلات المعتمدة وحساب عامل وقت الإجراء لكل مورد تشغيلي، وتحقق الآلية أقصر وقت انتظار للمسافر والاستغلال الأمثل لجميع موارد الصالات. في ظل تحقيق الانسيابية التشغيلية ورفع كفاءة العمليات.



هناك العديد من صالات الانتظار في ساحات الصالة، ماهي الخدمات التي تقدم للحجاج؟



‏بسبب خصوصية التشغيل لرحلات الحج والعمرة فإن مجمع صالات الحج والعمرة يحتوي على 20 جلسة انتظار مكيفة تستوعب ما يفوق الستة آلاف حاج في نفس الوقت، جميع هذه الجلسات مزودة بجميع الخدمات من دورات المياه من المحلات التجارية ومحلات تقديم خدمات شرائح الاتصالات من مقدمي الخدمات، كذلك يتم من خلالها عملية ضيافة واستقبال الضيوف الرحمن بها وتقديم النشرات التوعوية لهم إضافة إلى وجود شاشات عرض معلومات الرحلات.

وتقوم شركة إدارة وتطوير مشاريع الموانئ بالتواجد في الجلسات لتقديم الدعم والمساعدة والتوجيه والإرشاد في هذه المناطق ومساعدة ضيوف الرحمن.



ماذا عن التقنيات والذكاء الاصطناعي؟



‏لا يخفى على الجميع أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت العامل الرئيسي في تحقيق رفع كفاءة العمليات التشغيلية وكذلك رفع كفاءة الانفاق في الأنظمة، والآن في شركة إدارة وتطوير مشاريع الموانئ المحدودة وجدنا العديد من المبادرات التقنية بحيث نطوع استخدام التقنيات الحديثة في تقديم أفضل الخدمات الضيوف الرحمن.



أصبح لدينا الآن أنظمة تقنية تعمل على نظام الذكاء الاصطناعي مختصة بتحليل وإيجاد السيناريوهات المتوقعة لحركة الحجاج في الفترات التشغيلية، بحيث يمكن دعم اتخاذ القرار واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لجميع الرحلات وإيجاد السيناريوهات باستخدام التقنيات الحديثة منذ دخول الطائرة وفي الأجواء سعودية وتحديد الموارد التشغيلية المناسبة والتي تحقق المؤشرات والمستهدفات.

ماذا عن مركز مناولة الأمتعة والخدمات والإمكانيات التي يمتلكها؟



جرى تطوير مركز قبول أمتعة المجموعات بمجمع صالات الحج والعمرة في هذا العام، وأصبحت مساحة المشروع 35.000 متر مربع مخصصة لقبول ومناولة الأمتعة فقط بدون تواجد المسافرين بطاقة استيعابية لنظام مناولة الأمتعة 6.600 حقيبة/ساعة، وعدد 22 موقف للشاحنات لإنزال الحقائب لنظام مناولة الأمتعة.

ويمتاز المشروع بمواكبته لأحدث الأنظمة العالمية التي تضمن سلامة وأمن الطيران وتساهم في رفع وتحسين تجربة المسافر، والجدير بالذكر أن المنطقة قبل تطويرها خدمت ما يعادل 54% من إجمالي الحجاج المغادرين في حج العام الماضي، ونستهدف الان رفع نسبة المستفيدين من هذه الخدمة.



الإنجازات دائما ً ما تفصح عنها الأرقام.. حدثنا عنها سواء في حجم المسافرين أو حجم الأمتعة والطاقة التشغيلية هذا العام؟



‏إذا تحدثنا عن لغة الأرقام والإنجازات ولله الحمد تم تحقيق أرقام قياسية في معدلات التشغيل في مطار الملك عبد العزيز بمجمع صالات الحج والعمرة، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة المسافرين، ‏إضافة إلى أن مجمع صالات الحج والعمرة يخدم الآن ثلاث أنماط تشغيلية مختلفة في نفس الوقت، فهو يخدم رحلات الحج ورحلات العمرة إضافة إلى الرحلات البرية المتقدمة او المعروفة بالرحلات الاعتيادية وتحاكي نمط القدوم والمغادرة في نفس الوقت.

في السابق كان المجمع يخدم فقط في مرحلة أو فترة زمنية محددة لرحلات القدوم، ‏ونفخر في شركة إدارة تطوير مشاريع المواني بالذين تمت خدمتهم في مجمع صالات الحج والعمرة، والعمل دائماً على رفع هذه النسبة وتحقيق تطلعات ورغبات المسافرين.



ما الإجراءات المتخذة لتخفيف الازدحامات وفترات الانتظار؟



‏طبعا نعمل دائما على منع وضمان عدم حدوث أي ازدحام، من خلال العمل مع جميع الشركاء النجاح لجدولة الرحلات بما يتناغم مع الطاقة التشغيلية لمجمع صالات الحج والعمرة وتحقيق مبدأ الاستفادة القصوى لجميع الموارد التشغيلية في الصالات، ووضعنا هدف لتحقيق الالتزام بمعدلات الخانات الزمنية المعتمدة للرحلات بمتابعة مع جميع شركات الطيران.



‏الالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة لشركات الطيران هو عامل رئيسي في تخفيف الازدحام وفترات الانتظار في المطار، ولله الحمد في هذا العام لم نرصد حالات تأخير وتوجد أيضا لوائح تنفيذية تضمن حقوق المسافرين من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ومتابعة دقيقة من موظفين شركة إدارة تطوير مشاريع المواد في الحفاظ على حقوق جميع المسافرين.



أخيراً خدمتم في العديد من مواسم الحج وخصوصاً في أحلك الأوقات مثل كورونا.. ماهو تقيمكم للخدمات الصحية المتواجدة في المطار؟



‏طبعا شركاء النجاح في وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي يعملون على مدار الساعة في مجمع صالات الحج والعمرة لتقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية لجميع ضيوف الرحمن، ويوجد في المجمع مركز مراقبة صحي متكامل مجهز بجميع التقنيات الصحية الحديثة لتقديم كل الخدمات الصحية ضيوف الرحمن.

كما تتواجد الفرق الميدانية في جميع الموارد التشغيلية بحيث تقدم الدعم والرعاية الصحية لضيوف الرحمن في حال احتياجهم لها، وكذلك يعمل على التحقق من التطعيمات الصحية حسب المعلن عنها مسبقا من وزارة الصحة و التأكد من سلامة جميع ضيوف الرحمن في مجمع صالات الحج والعمرة.