شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاية" تكشف عن جهودها لضمان سلامة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

تقييم المخاطر المستمر

رصد ملاحظات الصحة العامة

الدمام - شريف احمد - تنفّذ هيئة الصحة العامة (وقاية) خلال حج عام 1445هـ، العديد من الأنشطة والخدمات؛ بهدف ضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام.وبدأت وقاية الاستعداد لموسم الحج مبكرًا بوضع خطط الجاهزية لمكافحة الأمراض المعدية وتحديث الأدلة والبروتوكولات ذات العلاقة في مخاطر الصحة العامة.وكذلك تقييم المخاطر المستمر والعمل المتكامل مع الجهات الشقيقة المبني على منهج العمل الحكومي الشامل.وعمدت الهيئة إلى توفير وحدات الأمراض المعدية المتنقلة من مستوى الأمان البيولوجي الثاني والثالث، والتي رفعت جاهزيتها لاستقبال وفحص العينات المعدية، بكوادر وطنية مدرّبة ومتخصصة وعدد كافي من المحاليل الطبية اللازمة لإخراج النتائج ضمن الوقت المحدد لكل فحص.ويأتي ذلك بهدف رفع جاهزية المملكة لرصد وتشخيص واستقصاء وتقديم دراسات وأبحاث حيال الأمراض المعدية ذات الخطورة العالية، هذا إضافةً إلى التأهب والاستجابة للجوائح وتفشي الأمراض المعدية.وتسعى وقاية من خلال جولاتها الميدانية الرقابية في المنطقة المركزية للحرم المكي والمشاعر المقدسة، إلى التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.كما تهدف من تقديم ورش العمل التثقيفية والزيارات لمقرات بعثات الدول، إلى توعية الحجاج بالإجراءات الصحية اللازمة، إضافةً إلى قيامها برصد ملاحظات الصحة العامة مثل الافتراش والتجمعات وغيرها.وعملت هيئة الصحة العامة هذا العام على تحديث دليل الإرشادات الصحية للحجاج، وإعداد دليل إرشادي توعوي وتصميم حقيبة تدريبية للعاملين في الحج، وتوفير محتويات توعوية متعددة اللغات لنشرها في عدة منصات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.هذا وسعت الهيئة إلى تقييم التدخلات لقياس فعاليتها وضمان سلامة الحجاج أثناء تأديتهم لمناسك الحج، متمنيةً لضيوف الرحمن حجاً مقبولاً وسعيًا مشكورًا وأداءً آمنًا وصحيًا.