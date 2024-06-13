شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج ”التحصيلي“ عبر رسائل الجوال.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن إعلان نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترتين الأولى والثانية اليوم عبر الرسائل النصية القصيرة «SMS»، وستصل النتائج إلى الرقم المسجل في ملف كل مستفيد لدى المركز الوطني للقياس، كما ستتاح النتائج عبر نظام التسجيل الإلكتروني غدًا الجمعة.

ويُعدّ اختبار التحصيل الدراسي اختبارًا موحدًا يقيس مستوى تحصيل الطلاب في مواد العلوم الأساسية «الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، والرياضيات» خلال دراستهم في القسم العلمي بالمرحلة الثانوية. ويغطي الاختبار المفاهيم العامة في هذه المواد على مدار الصفوف الثلاثة، ويتألف من عدة أقسام، كل قسم يحتوي على 22 سؤالًا.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس شؤون الجامعات كان قد أصدر قرارًا سابقًا بإعفاء 8 فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة من اختباري القدرات والتحصيلي للقبول في الجامعات، وتشمل هذه الفئات الإعاقة السمعية والبصرية وصعوبات التعلم واضطرابات التوحد وغيرها.