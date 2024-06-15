40 نيابة قضائية لمباشرة القضايا الخاصة بموسم الحج

هيأت النيابة العامة 40 نيابة قضائية منها اثنتين متنقلتين لموسم حج هذا العام 1445هـ، ويعمل بها أعضاء ومعاونوهم من المتخصصين للوقائع النوعية التي قد ترتكب في الحج، ويباشرون عملهم وفق النظام ومراعاة التدابير المقررة في شأن مصالح الحج والحجاج.

وتعمل هذه النيابات على مدار الساعة طيلة أيام الحج، في مقرات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتؤدي دورها في خدمة الحجاج بمشاركة الجهات العدلية والأمنية الأخرى ليعود الحجاج إلى أهلهم سالمين غانمين.

ويعتبر مؤشر العمل الميداني لهذه القضايا أن يتم إنهاء القضية فوراً ، لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة في العمل الإجرائي والوصول للعدالة الناجزة.