وتعمل هذه النيابات على مدار الساعة طيلة أيام الحج، في مقرات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتؤدي دورها في خدمة الحجاج بمشاركة الجهات العدلية والأمنية الأخرى ليعود الحجاج إلى أهلهم سالمين غانمين.
ويعتبر مؤشر العمل الميداني لهذه القضايا أن يتم إنهاء القضية فوراً ، لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة في العمل الإجرائي والوصول للعدالة الناجزة.
كانت هذه تفاصيل خبر 40 نيابة قضائية لمباشرة القضايا الخاصة بموسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.