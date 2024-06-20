مسالخ المملكة تستقبل أكثر من 454 ألف ذبيحة خلال أيام العيد

وأوضحت الوزارة في تقرير رسمي مفصّل لفرقها الفنية المنتشرة في جميع مسالخ مناطق المملكة، تسجيل منطقة مكة المكرمة أعلى عدد من المذبوحات؛ حيث استقبلت مسالخها (183,717) رأسًا من الماشية، كان أعلاها في أول أيام العيد، بـ (94,798) ذبيحة، وتلتها مسالخ الرياض التي استقبلت (106,970) رأسًا، ثم المدينة المنورة بـ (39,428) رأس في جميع مسالخها.
وأشارت الوزارة إلى أن مسالخ المنطقة الشرقية استقبلت (35,377) ذبيحة، فيما استقبلت مسالخ القصيم (16,782)، وعسير (18,796)، وحائل (7,870)، وتبوك (5,967)، وجازان (14,480)، ونجران (5,405)، والحدود الشمالية (5,023)، والجوف (4,562)، والباحة (10,242) ذبيحة.
يُشار إلى أن الفرق الفنية في فروع الوزارة، والمكاتب التابعة لها، تقوم خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بجولات رقابية وتفتيشية مكثفة على جميع المسالخ المعتمدة في مناطق ومدن المملكة المختلفة؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، وضمان حماية البيئة والحفاظ على السلامة والصحة العامة.
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