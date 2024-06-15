"مرتدياً الزي الرسمي لموظفي الوزارة".. شاهد: وزير الحج يتجول في المشاعر المقدسة للتأكد من جاهزيتها

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو وزير الحج الدكتور توفيق الربيعة، أثناء تجوله أمس الجمعة في المشاعر المقدسة للتأكد من جاهزيتها.

وأظهر الفيديو وزير الحج بالزي الرسمي المخصص لموظفي الوزارة ومسؤوليها، وبرفقته إثنين من المسؤولين.

وكان وزير الحج قد أعلن اليوم السبت، عن نجاح خطط التصعيد من مكة ومشعر منى إلى صعيد عرفات، قبل أن ينفر ضيوف الرحمن إلى مشعر مزدلفة.

وأوضح أنه تم استخدام قطار المشاعر وأكثر من 20 ألف حافلة، وبمشاركة أكثر من 100 ألف من الميدانيين في منظومة التفويج، منهم قرابة 60 ألف سائق ومرشد ميداني.