اخبار السعوديه

شاهد بالصور.. تكثيف التوعية وتهيئة الأجواء لصلاة الجمعة بالمسجد النبوي

0 نشر
واس - المدينة المنورة  0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. تكثيف التوعية وتهيئة الأجواء لصلاة الجمعة بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي رئاسة الشؤون الدينية، برامجها التوعوية الميدانية الدينية والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية في المسجد النبوي.
يأتي هذا في إطار خطتها لما بعد أداء مناسك الحج.

تهيئة المسجد النبوي بالخِدمات

وقال وكيل رئيس الشؤون الدينية للمسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري ؛ إن الخطة المعدة لتهيئة المسجد النبوي بالخِدمات الدينية لضيوف الرحمن على مدار الساعة.
كما تبذل كل ما من شأنه تيسير أداء عباداتهم، في بيئة إيمانية خاشعة، تحفها السكينة والأمان، وتعميق أثر وفضيلة يوم الجمعة، بمجموعة من البرامج الرقمية والمبادرات النوعية.
تكثيف التوعية وتهيئة الأجواء لصلاة الجمعة بالمسجد النبوي - رئاسة الشؤون الدينية للحرمين
تكثيف التوعية وتهيئة الأجواء لصلاة الجمعة بالمسجد النبوي - رئاسة الشؤون الدينية للحرمين

ولفت إلى وجود باركودات لتوضيح أماكن الدروس والمحاضرات، بحيث يتوجه الحاج إلى الدرس الذي يختاره مباشرة.

مناشط وخدمات المنظومة الدينية

هذا إلى جانب وجود كتيبات ومطويات دينية بلغات وجنسيات الحجاج؛ لتيسير انتفاعهم من مناشط وخدمات المنظومة الدينية.
وتتركز أعمال الهيئة في إرشاد ضيوف الرحمن وتوجيههم، والجولات الميدانية، والخدمة التوعوية، وإصدار منشورات إلكترونية وحقائب علمية، وإقامة البرنامج التوعوي "تبصرة" .
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا