شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. تكثيف التوعية وتهيئة الأجواء لصلاة الجمعة بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

تهيئة المسجد النبوي بالخِدمات

مناشط وخدمات المنظومة الدينية

الدمام - شريف احمد - كثفت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي رئاسة الشؤون الدينية، برامجها التوعوية الميدانية الدينية والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية في المسجد النبوي.يأتي هذا في إطار خطتها لما بعد أداء مناسك الحج.وقال وكيل رئيس الشؤون الدينية للمسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري ؛ إن الخطة المعدة لتهيئة المسجد النبوي بالخِدمات الدينية لضيوف الرحمن على مدار الساعة.كما تبذل كل ما من شأنه تيسير أداء عباداتهم، في بيئة إيمانية خاشعة، تحفها السكينة والأمان، وتعميق أثر وفضيلة يوم الجمعة، بمجموعة من البرامج الرقمية والمبادرات النوعية.ولفت إلى وجود باركودات لتوضيح أماكن الدروس والمحاضرات، بحيث يتوجه الحاج إلى الدرس الذي يختاره مباشرة.هذا إلى جانب وجود كتيبات ومطويات دينية بلغات وجنسيات الحجاج؛ لتيسير انتفاعهم من مناشط وخدمات المنظومة الدينية.وتتركز أعمال الهيئة في إرشاد ضيوف الرحمن وتوجيههم، والجولات الميدانية، والخدمة التوعوية، وإصدار منشورات إلكترونية وحقائب علمية، وإقامة البرنامج التوعوي "تبصرة" .