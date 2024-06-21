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بالفيديو.. "تركي آل الشيخ" يعلن موعد إقامة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في ‎الرياض

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صحيفة الخليج 365: أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن إقامة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض بمشاركة 30 فريقا عالميا.

وقال آل الشيخ خلال فيديو بثته قناة "العربية"، إن كأس العالم للرياضات الإلكترونية سيقام في الرياض من 3 يوليو إلى 25 أغسطس بمشاركة 30 فريقا عالميا وأكثر من 500 محترف.

وأوضح أن مجموع جوائز البطولة تقدر ب 60 مليون دولار، مشيرا إلى إقامة حفلات غنائية ومسرحيات في البوليفار.

وأبان أن قناة MBC جيمنج ستنقل البطولة لايف، لافتا إلى أنه حدث تاريخي، إضافة إلى أن التفاعل في البوليفار سيكون متعة للجميع.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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