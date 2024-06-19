شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على أملج وضباب على ينبع والرايس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من ضباب خفيف على محافظة ينبع ومركز الرايس بمنطقة المدينة المنورة.

وتشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية ( 3-5 ) كم.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية صباحاً، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحاً. أمطار على أملج كما هطلت اليوم، أمطارٌ متوسطة إلى خفيفة على أجزاء من محافظة أملج.

وشملت مركز مرخ والهجر التابعة له.