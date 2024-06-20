شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل طقس الخميس.. حار على الشرقية والرياض وسحب ممطرة بمكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)حسب بيان المركز الوطني للأرصاد، تكون الرياح في البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 -30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.بينما يصل ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وتكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وتكون الرياح في الخليج العربي، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة.بينما يصل ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي.وتكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.