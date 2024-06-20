شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الشؤون الدينية تفعل المرحلة الثانية من مبادرة "بالتي هي أحسن" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعلت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي المرحلة الثانية من مبادرة "بالتي هي أحسن"، في إطار خطتها التشغيلية الثالثة؛ لما بعد أداء مناسك الحج؛ لتكريس قيم التسامح والمحبة والتعايش والوسطية بين الحجاج، وتعزير توعيتهم الدينية ميدانيًا؛ وإثراء تجربتهم سلوكيًا وإيمانيًا، وإرساء قيم الرحمة بعضهم ببعض؛ باللين والحكمة والموعظة الحسنة.‏وتبنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام المبادرة من خلال نصح الحجاج وإرشادهم إلى التعاون والتسامح والتعامل الحسن والرفق فيما بينهم، وعدم التسبب في إيذاء الآخرين، وحثهم على العمل بالأوامر الشرعية، واتباع هدي النبي ﷺ دون غلو أو جفاء؛ بالحكمة والموعظة الحسنة، علاوة على تصحيح بعض المخالفات التي قد تقع من بعض ضيوف الرحمن أثناء تأدية العبادات، إلى جانب تعزيز ونشر العقيدة الصحيحة، والسنة المطهرة، وتمكين الحجاج من إكمال رحلة حجهم في أجواء تعبدية إيمانية، وفق المقتضى الشرعي الصحيح الموافق لهدي النبي الكريم محمد ﷺ.وتولي رئاسة الشؤون الدينية أهمية كبرى لتعزيز دور مسؤولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام؛ في بث رسالة الحرمين الدينية الوسطية عالميًا، وتكريس قيم الاعتدال والتسامح، والأخلاق والمحاسن الإسلامية، وتعضيد المخرجات الدينية، المقدمة لضيوف الرحمن ؛ ليؤدوا مناسكهم في يسر وأجواء تعبدية إيمانية، والعمل من خلال المشتركات الإنسانية والإيمانية.