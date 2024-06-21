شكرا لقرائتكم خبر عن إمام الحرم يوصي الحجاج بالمحافظة على الطاعات ولزوم طريق الاستقامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى فضيلة خطيب وإمام المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري، حجاج بيت الله بشكر نعمه وإمداده فالشكر له مؤذن بالزيادة، وبذلك يتحقق مقصد من مقاصد الحج والعبادة، مستشهدًا بقول الله "ولئن شكرتم لأزيدنكم".

ووجه خطابه للحجاج بقوله "هأنتم قد استفتحتم حياتكم بصفحة بيضاء ورجعتم بعد حجكم بثياب الطهر والنقاء فأروا الله من أنفسكم خيرًا واعزموا على المحافظة على الطاعات والبعد عن المعاصي وحافظوا على ما اكتسبتم وجنيتم". مداومة على العبادة وبين أن أمارة الحج المبرور إيقاع الحسنة بعد الحسنة والمداومة على ذلك، وهكذا حال المؤمن كلما فرغ من عبادة أتبعها بعبادة أخرى.

وأكد أن من توفيق الله تعالى أن يعود الحاج بعد الحج بالتوحيد الخالص وقد صلح قلبه وازداد إيمانه واستقام حاله وحسن خلقه وزاد ورعه.

