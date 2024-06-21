شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. ضبط شخص بتهمة ارتكاب مخالفة رعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي (50) رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في منطقة حائل.
وأكدت أن عقوبة رعي الأغنام غرامة (200) ريال لكل رأس. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA)
وأكدت أن عقوبة رعي الأغنام غرامة (200) ريال لكل رأس. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA)
ضبط مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي في منطقة حائل.— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) June 20, 2024
#الأمن_البيئي pic.twitter.com/iB9H0Dzs1k