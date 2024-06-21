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حائل.. ضبط شخص بتهمة ارتكاب مخالفة رعي

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واس - حائل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ‏ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي (50) رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في منطقة حائل.
وأكدت أن عقوبة رعي الأغنام غرامة (200) ريال لكل رأس. ‏ This is a Twitter Status This is a Twitter Status— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA)

مخالفات الرعي

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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