شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. ضبط شخص بتهمة ارتكاب مخالفة رعي والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي في منطقة حائل.

#الأمن_البيئي pic.twitter.com/iB9H0Dzs1k — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) June 20, 2024

مخالفات الرعي

الدمام - شريف احمد - ‏ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي (50) رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في منطقة حائل.وأكدت أن عقوبة رعي الأغنام غرامة (200) ريال لكل رأس. ‏ This is a Twitter Status This is a Twitter Status— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA)وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.