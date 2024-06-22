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شاهد| فرحة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك الحج وزيارة المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وثقت عدسة وكالة الأنباء "واس" عدداً من المشاهد المختلفة لفرحة ضيوف الرحمن خلال زيارتهم للمدينة المنورة.
كما رصدت مشاهد الفرحة والسرور علي ضيوف الحرمين في ساحات المسجد النبوي والمساجد والمواقع التاريخية بالمدينة المنورة بعد أن يسّر الله تعالى لهم أداء نُسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف، وسط جهود كبيرة وأعمال جليلة، تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية، للتيسير على ضيوف الرحمن.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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