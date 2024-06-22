شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أتربة مثارة على نجران والان نبدء بالتفاصيل

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طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة نجران.وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية لمسافة تتراوح من ( 3 - 5 ) كلم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.وبيَّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، والقصيم، والرياض، والشرقية تمتد إلى الحدود الشمالية خاصة الأجزاء الشرقية منها.وأوضح أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار يستمر على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة نجران، كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.