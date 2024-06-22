2000 رحلة بالسكوتر الكهربائي للكبار وذوي الإعاقة

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وتستهدف المبادرة تهيئة مسارات دائمة لتيسير تنقل حجاج بيت الله الحرام على 3 مسارات، حيث يبدأ المسار الأول بين مشعري عرفة ومزدلفة بطول يمتد إلى 4 كم، بالإضافة للجسر الغربي المؤدي لمنشأة الجمرات بطول يبلغ 1,2 كم، وأخيراً عبر 1,2 كم في الجسر الشرقي المؤدي إلى منشأة الجمرات.
كما تتنوع أشكال السكوترات الكهربائية لتتناسب مع احتياجات ضيوف الرحمن، عبر عجلات رباعية وثلاثية وثنائية؛ بهدف توفير أنماط متعددة لتنقل ضيوف الرحمن تتسم بالسرعة والكفاءة والأمان.
يذكر أن الهيئة العامة للنقل بدأت في تجربة السكوتر الكهربائي في حج عام 1443هـ، لتتوسع بالتجربة في العام الماضي، وتبدأ رحلة جديدة في حج 1445هـ، في تقديم خدمات متنوعة ومريحة لقاصدي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.
أهداف المبادرة
- تهيئة مسارات دائمة لتيسير تنقل الحجاج.
- الأول بين مشعري عرفة ومزدلفة بطول يمتد إلى 4 كلم.
- الثاني للجسر الغربي المؤدي لمنشأة الجمرات بطول يبلغ 1,2 كلم.
- الثالث عبر 1,2 كلم في الجسر الشرقي المؤدي إلى الجمرات.
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