مبادرة توعية بالإجهاد الحراري في ساحات المسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ تجمع المدينة المنورة الصحي مبادرة ميدانية للتوعية بأهمية الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، خلال الفترة من الـ10 صباحا وحتى الـ4 عصرا، وتوزيع المظلات والحقائب الصحية وعبوات المياه وأكياس الثلج الطبي، استهدف خلالها زوار المسجد النبوي الشريف خلال صلاة الجمعة. وأوضح التجمع، أن المبادرة تأتي بالتزامن مع عودة ضيوف الرحمن إلى المدينة بعد أداء مناسك الحج، وارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة بشكل ملحوظ، بهدف رفع نسبة الوعي لدى زوار المسجد النبوي الشريف بالإجهاد الحراري، وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل عند الإصابة، ومتى يجب تلقي الرعاية الصحية اللازمة. اليوم الأول للمبادرة توزيع 3500 كيس ثلج طبي.

10300 عبوة مياه لتخفيف الحرارة.

4850 مظلة للوقاية من أشعة الشمس.

توزيع 3297 حقيبة صحية.

استفادة 12 ألف زائر للمسجد النبوي.

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