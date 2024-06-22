الفنون الشعبية بهجة الأعراس في صيف جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزدان أعراس منطقة جازان بألوان الفنون الشعبية والرقصات والأهازيج التي ارتبطت بحياة الأهالي وأفراحهم منذ القدم، وترسم البهجة والفرح في مواسم الزواجات خلال الصيف في مختلف المحافظات مستثمرة موروثات المنطقة وتنوع تراثها الفني. وتبرز رقصة «السيف» كأشهر الرقصات الشعبية بجازان، من خلال تناغم الرقصة بالسيف وبتناسق حركة اليدين والرجلين مع قرع الطبول. كما تشتهر رقصة «العرضة» التي يؤديها الراقصون وقوفا بحركة متناسقة منتظمة دون أهازيج أو أشعار، وكذلك رقصة «العزاوي» وهي غالبا رقصة فردية رشيقة الحركة تتطلب تناغما كبيرا بين حركات الرقص ارتفاعا وانخفاضا وبين قرع الطبول، فضلا عن رقصة «الزامل» وهي فلكلورية غنائية وجماعية.

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