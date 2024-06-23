السياحة ترصد مخالفات دور الإيواء بالباحة

باشرت وزارة السياحة تنفيذ توجيه أمير منطقة الباحة، بمعالجة الملاحظات التي سبق أن تم رصدها على دور الإيواء وقامت اللجنة المكلفة بلقاء ملاك منشآت الإيواء المخالفة وتسهيل إجراءات المعالجة وإصدار التراخيص المنظمة للقطاع.

وكان أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وجه ببحث كافة التحديات والموضوعات المتعلقة بدور الإيواء المخالفة لمعالجة أوضاعهم وفق الأنظمة والتعليمات وبما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين وزوار المنطقة، وذلك بالتنسيق العاجل مع وزارة السياحة.

وأكد الأمير حسام بن سعود حرصه واهتمامه على خدمة زوار المنطقة وتقديم أفضل الخدمات لهم مع الاهتمام في الوقت ذاته بتطبيق جميع التعليمات المنظمة لهذا القطاع والعناية بدور الإيواء من الفنادق والشقق المخدومة بالمنطقة والحرص على تهيئتها بأفضل وأرقى الخدمات التي تلبي تطلعات السائح.

وشدد على دعم من يرغب الاستثمار في دور الإيواء بالمنطقة أو المشروعات الاستثمارية الأخرى، حاثاً جميع الإدارات الحكومية المعنية على ضرورة تسهيل الإجراءات التي يحتاجها المستثمر بما يتوافق مع التنظيمات التي تصدرها وزارة السياحة، موجهاً بمتابعة مدى التزام دور الإيواء بالأنظمة المتعلقة بالسياحة من حيث النظافة والسلامة وغيرها من الخدمات المقدمة للنزلاء.