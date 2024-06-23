شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات الفرصة الأخيرة لطلاب وطالبات الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

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سير الاختبارات

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الأحد، اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية، في مختلف مناطق المملكة، وسط استعدادات مكثفة من إدارات التعليم لضمان سير العملية بسلاسة وتوفير بيئة ملائمة للطلاب المتوقع تخرجهم.ورصدت ”اليوم“ توافد الطلاب والطالبات إلى المقرات المخصصة لأداء الاختبارات، حيث تم تجهيز القاعات وتوفير كافة المستلزمات اللازمة.وشهدت القاعات التزامًا بالإجراءات التنظيمية والصحية، بما يضمن سلامة الطلاب والعاملين.وأكدت مصادر ”اليوم“ تشكيل لجان إشرافية وتنفيذية برئاسة مديري التعليم في كل منطقة، وعضوية المساعدين للشؤون التعليمية ومديري الاختبارات والقبول، للإشراف على سير الاختبارات وتذليل أي صعوبات قد تواجه الطلاب.وتعمل اللجان التنفيذية على حصر الطلاب وتجهيز المقرات وإعداد جداول الاختبارات ومراقبة اللجان وتصحيح الأوراق ورصد النتائج وطباعة شهادات التخرج للطلاب الناجحين، لتمكينهم من التسجيل في الجامعات أو القطاعات التي يرغبون في الالتحاق بها.