شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التعليم تشكر تعليم الليث لإسهامها في تطوير العمل الإعلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقت إدارة التعليم بمحافظة الليث شكر وزارة التعليم للإسهام في تطوير العمل الإعلامي خلال العام الدراسي 1445هـ ، وتحقيق البُعد التكاملي بين الوزارة والإدارة .

كما وجّهت الوزارة شكرها لفريق العمل الإعلامي في الإدارة لإظهارهم المهنية العالية نظير الجهود والمتابعة المستمرة لتجويد العمل الإعلامي ورفع كفاءته وتحقيق أهدافه .

من جهته ثمّن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي شكر وزارة التعليم ، والذي يمثل حافزًا لمواصلة العمل والعطاء ، شاكرًا لفريق العمل الإعلامي في الإدارة على تقديم المبادرات الإعلامية وإسهامهم في حوكمة الجانب الإعلامي ، وضبط الإجراءات ، مما أسهم في تجويد العمل ، وتحقيق مستهدفات الوزارة ومؤشراتها المتعلقة بالإعلام والاتصال المؤسسي .