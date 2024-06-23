شكرا لقرائتكم خبر عن حتى نهاية الأسبوع.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد ازدياد فرص هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة ابتداءً من غدٍ الاثنين حتى نهاية الأسبوع الحاري على مرتفعات منطقتي عسير وجازان، وتمتد إلى مرتفعات منطقة الباحة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، أن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

رياح نشطة

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الساحلية منها.



كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.