شكرا لقرائتكم خبر القيادة تشيد بنجاح الخطط الأمنية والوقائية في موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، بنجاح الخطط الأمنية والوقائية في موسم الحج.

كما أشادت القيادة بالنقلة النوعية في تسهيل قدوم الحجاج من بلدانهم من خلال مبادرة طريق مكة، واستخدام أحدث وسائل النقل الحديثة لتنقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة، مما مكن ضيوف الرحمن من تأدية نسكهم بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والسكينة والإيمان.

ووجه خادم الحرمين الشريفين برقية شكر جوابية لوزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى ونجاح موسم حج هذا العام.

وقال خادم الحرمين في البرقية «إننا تابعنا الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وسرّنا ما لمسناه من حرص وتفان من الجميع في نيل شرف خدمة الحجاج».

كما وجه ولي العهد برقية شكر جوابية لوزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج، شكر فيها أعضاء لجنة الحج العليا، ورجال الأمن وجميع منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وسأل المولى القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يوفقنا جميعا لخدمتهم، وأن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين وبلادنا الغالية ويديم عليها أمنها ورخاءها. إنه سميع مجيب.