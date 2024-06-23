80 مشروعا تنمويا بالخبر

وأشارت الأمانة إلى أن هذه المشروعات تضمنت؛ العمل على برنامج تطوير الطرق المحورية والرئيسية بأكثر من 38 طريقًا في المحافظة والأحياء التابعة لها بأطوال إجمالية تزيد على 85.500 كم، وتواصل العمل على برنامج تحرير الحركة المرورية في عدد من الطرق والتقاطعات في الخبر من خلال إلغاء 11 إشارة مرورية، وجعل الحركة أكثر انسيابية في تلك الطرق، لتحسين أداء شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية وتسهيلها بالشكل الذي يتطابق مع معايير السلامة العالمية، إضافةً إلى استمرار العمل على تطوير وتجميل جسر الملك سلمان، وذلك بتكسية وتجميل وإضاءة حوائط الجسر استمرارًا لأعمال تطوير الجسور والأنفاق.
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