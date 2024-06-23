80 مشروعا تنمويا بالخبر

تنفذ أمانة المنطقة الشرقية حاليًا أكثر من 80 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا بمحافظة الخبر ما بين تنمية مخططات، وتطوير أحياء، وتأهيل طرق، وحدائق جديدة، ومشروعات تنموية وتطويرية شاملة في جميع المجالات لتحسين جودة الحياة، وتحقيق بيئة نموذجية ومستدامة، وتأكيد مكانة الخبر المميزة، بصفتها نقطة جذب سياحي ومركزًا اقتصاديًا مؤثرًا.

وأشارت الأمانة إلى أن هذه المشروعات تضمنت؛ العمل على برنامج تطوير الطرق المحورية والرئيسية بأكثر من 38 طريقًا في المحافظة والأحياء التابعة لها بأطوال إجمالية تزيد على 85.500 كم، وتواصل العمل على برنامج تحرير الحركة المرورية في عدد من الطرق والتقاطعات في الخبر من خلال إلغاء 11 إشارة مرورية، وجعل الحركة أكثر انسيابية في تلك الطرق، لتحسين أداء شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية وتسهيلها بالشكل الذي يتطابق مع معايير السلامة العالمية، إضافةً إلى استمرار العمل على تطوير وتجميل جسر الملك سلمان، وذلك بتكسية وتجميل وإضاءة حوائط الجسر استمرارًا لأعمال تطوير الجسور والأنفاق.