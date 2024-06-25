شكرا لقرائتكم محمد العيد رئيسًا تنفيذيًّا لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر مجلس الأمناء في المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ـ رئيس مجلس الأمناء في “إخاء”- قرارًا بتعيين الدكتور محمد بن عمر العيد رئيسًا تنفيذيًّا للمؤسسة.

خبرات قيادية وإدارية متنوعة

ويعدّ الدكتور محمد العيد أحد الكفاءات الوطنية؛ لما يتمتّع به من خبرات قيادية وإدارية متنوعة في منظومة القطاع غير الربحي، حيث شارك في بناء عدد من الاستراتيجيات الوطنية وتطوير نماذج أعمال المشاريع الكبرى في القطاع، كما شغل عدة مناصب قيادية أبرزها مستشار تنفيذي بوكالة تنمية المجتمع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وساهم بتطوير ملف بناء قدرات العاملين في علاقات المانحين بوزارة الشؤون البلدية ولقروية والإسكان من خلال عمله على عدد من مشاريع مبادرة الإسكان التنموي منذ التأسيس من ضمنها منصة جودة الإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي “سكن” ومشرفًا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأمينًا لعدد من اللجان، كما ساهم الدكتور العيد بتأسيس الوحدات الإشرافية في عدد من الوزارات مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الإعلام، وتقلد الدكتور العيد منصب رئيس قطاع شؤون المستفيدين في جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري وخلال هذه الفترة قاد ملف الإستراتيجية لتحقيق أهداف الجمعية لتعزيز ممارسات الحوكمة والاستدامة، إضافة إلى توليه الإشراف على منصة استحقاق للبحث الاجتماعي والبرامج التنموية وهي منصة وطنية تهدف إلى تطوير واقع الحلول التنموي في القطاع وزيادة الأثر.

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علاوة على ذلك فإن الدكتور محمد العيد عضو في عدد من الجمعيات والوزارات واللجان حيث شغل رئيس مجلس إدارة سدانة لخدمة ضيوف الرحمن وعضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بمنطقة الرياض، وعضو جمعية عمومية في جمعية كيان لرعاية الأيتام وجمعية تمكين العمل التنموي وعضو لجنة التخطيط الإستراتيجي بجمعية بيتي للإسكان التنموي، وعضو الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب في وزارة الاقتصاد والتخطيط، وكذلك عضو لجنة تطوير أداء مجالس الإدارة في المنظمات غير الربحية وأمين لجنة الأوسمة الملكية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمين لجنة جائزة الإسكان التنموي في الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد العيد حاصل على بكالوريوس علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وماجستير ودكتوراه في إدارة الأعمال، إضافة إلى مجموعة من الشهادات المهنية كالزمالة الأوروبية في إدارة المنظمات غير الربحية والزمالة المهنية البحثية في المسؤولية الاجتماعية والزمالة الأوروبية العربية في الاقتصاد الاجتماعي، والتقييم التنموي الدولي للسياسات والبرامج التنموية.

بدوره، أعرب الدكتور محمد العيد عن شكره وتقديره إلى المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ـ رئيس مجلس أمناء “إخاء”- على الثقة بتعيينه رئيسًا تنفيذيًّا لمؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، والشكر موصول لأعضاء المجلس، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يكون على قدر المسؤولية، وأن يواصل المسيرة التنموية للمؤسسة وتحقيق أهدافها التنموية، وأن يكلّل مساعي الجميع بالنجاح لخدمة هذا الوطن وأبنائه في جميع المجالات.