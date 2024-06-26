شكرا لقرائتكم خبر عن صور| الأول بالمملكة.. 330 يتيمًا يشاركون في برنامج تكامل الصيفية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

برامج ومهارات متنوعة وأكد المشرف العام على برامج تكامل الصيفية، الدكتور عبدالله الجغيمان: "في هذا العام سننفذ 7 برامج للأطفال الأيتام في الأحساء بالتعاون مع جامعة الملك فيصل وعلى مستوى المملكة بالتعاون مع جمعيات الأيتام، حيث بدأنا بـ330 طالب وطالبة من الأيتام يتم توزيعهم على 7 برامج، 220 منهم من الأحساء سيقدم لهم برامج في ريادة الأعمال، و110 من الطلاب على مستوى المملكة من مختلف مناطق المملكة يقدم لهم برنامج في الذكاء الاصطناعي وأيضا في التقنية والصحة والهندسة. حيث تقدم هذه البرامج في الفترة الصباحية في جامعة الملك فيصل ثم تقدم لهم برامج ترفيهية وتدريبية وتأهيلية وكل طالب من الطلاب سيتقن مهارة معينة وسيتقن مهارة في الألقاء أو الخطابة أو المناظرة وسيتقن مهارة تتعلق في الألعاب الالكترونية وسيكون صيف حافل بالمعرفة والنشاط واكتساب المهارات المتنوعة للطلاب، موكدا ان الهدف من البرنامج هو بناء الانسان وبناء شخصية الطالب اليتيم بناء قوي من الناحية المعرفية ومن الناحية الشخصية.



وقال د. الجغيمان: "أهم مخرج لدينا في نهاية البرنامج أن كل طالب يثق في قدراته ويعرف أن لديه القدرة في التقدم والتفوق والنجاح، ولديه القدرة أن يصبح مؤثر في هذا المجتمع ويكون تأثيره إيجابي، ولديه القدرة الوقوف أمام الآخرين ويتحدث والتعبير عن رأيه ولديه القدرة البحث والجمع ليقدم منتج نهائي مشرف له وللبرنامج". نخبة من الأكاديميين والمحترفين ووضح بأن البرامج الصيفية ستستمر لمدة 4 أسابيع، ويقدمها نخبة من الأكاديميين وطلبة الدراسات العليا بالشراكة مع جامعة الملك فيصل وإدارة تعليم الأحساء وأمانة الأحساء ونادي الروضة، بمشاركة أكثر من 300 طالبا يتيما من بينهم ما يقارب من 120 طالبا موهوبا في برنامج ”بصمات“، من الجمعية الخيرية لرعاية الايتام ”إنسان“ بمنطقة الرياض، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية «بناء»، الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بمكة المكرمة «كهاتين»، جمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن «تراؤف»، جمعية «تكافل» لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة، جمعية «عطاء» لرعاية الأيتام بخميس مشيط، جمعية «رفاق» الخيرية لرعاية الايتام بحائل، و210 مشاركا في برنامج ”ريادة الأعمال“ من الأحساء. العناية بالموهوبين وأشار الدكتور الجغيمان إلى أن فكرة برنامج ”بصمات“ جاءت لتلبية احتياجات الموهوبين من الطلاب الأيتام في المرحلة الثانوية في مجال الذكاء الاصطناعي، لتطوير مهاراتهم في حل المشكلات بطرق إبداعية وتعليمهم القيم الأخلاقية في هذا المجال. يُعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة والوطن العربي. وأضاف أن برنامج ”ريادة الأعمال“ يهدف إلى تلبية احتياجات الطلاب الأيتام بالأحساء في عدد من المهارات العلمية، بالإضافة إلى مسار المهارات

وتحدث الدكتور عادل الشعيبي، المشرف العلمي على برنامج ”بصمات“، عن تفاصيل المسارات العلمية التي سيعمل عليها الطلاب لتحقيق مستهدفات البرامج الإثرائية. تطوير مهارات الطلاب بريادة الأعمال كما تحدثت رفعه بنت محمد الجوهر المشرفة العلمية على برنامج ”ريادة الأعمال“، عن المسارات العلمية والرياضية التي تستهدف تطوير مهارات الطلاب الأيتام بالأحساء وفي هذا سوف يكون المجال ريادة الأعمال تستهدف المراحل العمرية من طلبة المرحلة الابتدائية بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي وكذلك بالنسبة لطلبة المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية حيث اعتمدنا ان نصنع خمس مسارات للبرنامج مسار متعلق بالمرحلة الابتدائية وهو مسار صورة التاجر، والمرحلة المتوسطة فاخترنا لهم مسار يتعلق بالريادة في مجال التجارة الالكترونية ومسار ريادة المستقبل وريادات الناشئة والمرحلة الثانوية سيكون مسارين المسار الأول يتعلق بريادة الاعمال في مجال التعليم والاكسير وهو مسار ريادة الاعمال في مجال الصحة وجودة الحياة.

وقال المدير التنفيذي للبرامج الإثرائية ”بكره“، وليد بن خالد البوسيف: برامج تكامل في عامها الثالث تخطو خطوات مختلفة تزيد في عدد شريحة المستهدفين في المستهدفات النوعية التي تواكب العمليات التعليمية والمهارية التي نطمح في اكساب ابناءنا والمشاركين من جميع انحاء المملكة على موعد من خلال هذا البرنامج الاثرائي والذي سيكسبهم اهداف بأذن الله نسعى في تحقيقها في مثل هذا البرنامج بشراكة نوعية مع جامعة الملك فيصل والجهات الغير ربحية وعدد من الجهات التجارية.

الدمام - شريف احمد - عقد مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام التابع لجمعية البر بالأحساء مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق النسخة الثالثة من برامج تكامل الصيفية بالأحساء والذي يُعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة والوطن العربي، بحضور نخبة من الإعلاميين والإعلاميات. ستنطلق البرامج مطلع شهر يوليو 2024، بشراكة استراتيجية مع منصة إحسان. قدم المؤتمر المدير التنفيذي للبرامج الإثرائية ”بكره“، وليد البوسيف.وأكد المشرف العام على برامج تكامل الصيفية، الدكتور عبدالله الجغيمان: "في هذا العام سننفذ 7 برامج للأطفال الأيتام في الأحساء بالتعاون مع جامعة الملك فيصل وعلى مستوى المملكة بالتعاون مع جمعيات الأيتام، حيث بدأنا بـ330 طالب وطالبة من الأيتام يتم توزيعهم على 7 برامج، 220 منهم من الأحساء سيقدم لهم برامج في ريادة الأعمال، و110 من الطلاب على مستوى المملكة من مختلف مناطق المملكة يقدم لهم برنامج في الذكاء الاصطناعي وأيضا في التقنية والصحة والهندسة. حيث تقدم هذه البرامج في الفترة الصباحية في جامعة الملك فيصل ثم تقدم لهم برامج ترفيهية وتدريبية وتأهيلية وكل طالب من الطلاب سيتقن مهارة معينة وسيتقن مهارة في الألقاء أو الخطابة أو المناظرة وسيتقن مهارة تتعلق في الألعاب الالكترونية وسيكون صيف حافل بالمعرفة والنشاط واكتساب المهارات المتنوعة للطلاب، موكدا ان الهدف من البرنامج هو بناء الانسان وبناء شخصية الطالب اليتيم بناء قوي من الناحية المعرفية ومن الناحية الشخصية.وقال د. الجغيمان: "أهم مخرج لدينا في نهاية البرنامج أن كل طالب يثق في قدراته ويعرف أن لديه القدرة في التقدم والتفوق والنجاح، ولديه القدرة أن يصبح مؤثر في هذا المجتمع ويكون تأثيره إيجابي، ولديه القدرة الوقوف أمام الآخرين ويتحدث والتعبير عن رأيه ولديه القدرة البحث والجمع ليقدم منتج نهائي مشرف له وللبرنامج".ووضح بأن البرامج الصيفية ستستمر لمدة 4 أسابيع، ويقدمها نخبة من الأكاديميين وطلبة الدراسات العليا بالشراكة مع جامعة الملك فيصل وإدارة تعليم الأحساء وأمانة الأحساء ونادي الروضة، بمشاركة أكثر من 300 طالبا يتيما من بينهم ما يقارب من 120 طالبا موهوبا في برنامج ”بصمات“، من الجمعية الخيرية لرعاية الايتام ”إنسان“ بمنطقة الرياض، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية «بناء»، الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بمكة المكرمة «كهاتين»، جمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن «تراؤف»، جمعية «تكافل» لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة، جمعية «عطاء» لرعاية الأيتام بخميس مشيط، جمعية «رفاق» الخيرية لرعاية الايتام بحائل، و210 مشاركا في برنامج ”ريادة الأعمال“ من الأحساء.وأشار الدكتور الجغيمان إلى أن فكرة برنامج ”بصمات“ جاءت لتلبية احتياجات الموهوبين من الطلاب الأيتام في المرحلة الثانوية في مجال الذكاء الاصطناعي، لتطوير مهاراتهم في حل المشكلات بطرق إبداعية وتعليمهم القيم الأخلاقية في هذا المجال. يُعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة والوطن العربي. وأضاف أن برنامج ”ريادة الأعمال“ يهدف إلى تلبية احتياجات الطلاب الأيتام بالأحساء في عدد من المهارات العلمية، بالإضافة إلى مسار المهارات الرياضية . يأتي هذا البرنامج امتدادًا للبرامج التي تم تقديمها لهذه الفئة في العامين الماضيين.وتحدث الدكتور عادل الشعيبي، المشرف العلمي على برنامج ”بصمات“، عن تفاصيل المسارات العلمية التي سيعمل عليها الطلاب لتحقيق مستهدفات البرامج الإثرائية.كما تحدثت رفعه بنت محمد الجوهر المشرفة العلمية على برنامج ”ريادة الأعمال“، عن المسارات العلمية والرياضية التي تستهدف تطوير مهارات الطلاب الأيتام بالأحساء وفي هذا سوف يكون المجال ريادة الأعمال تستهدف المراحل العمرية من طلبة المرحلة الابتدائية بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي وكذلك بالنسبة لطلبة المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية حيث اعتمدنا ان نصنع خمس مسارات للبرنامج مسار متعلق بالمرحلة الابتدائية وهو مسار صورة التاجر، والمرحلة المتوسطة فاخترنا لهم مسار يتعلق بالريادة في مجال التجارة الالكترونية ومسار ريادة المستقبل وريادات الناشئة والمرحلة الثانوية سيكون مسارين المسار الأول يتعلق بريادة الاعمال في مجال التعليم والاكسير وهو مسار ريادة الاعمال في مجال الصحة وجودة الحياة.وقال المدير التنفيذي للبرامج الإثرائية ”بكره“، وليد بن خالد البوسيف: برامج تكامل في عامها الثالث تخطو خطوات مختلفة تزيد في عدد شريحة المستهدفين في المستهدفات النوعية التي تواكب العمليات التعليمية والمهارية التي نطمح في اكساب ابناءنا والمشاركين من جميع انحاء المملكة على موعد من خلال هذا البرنامج الاثرائي والذي سيكسبهم اهداف بأذن الله نسعى في تحقيقها في مثل هذا البرنامج بشراكة نوعية مع جامعة الملك فيصل والجهات الغير ربحية وعدد من الجهات التجارية.