شكرا لقرائتكم خبر عن 47 مئوية.. الأحساء والدمام الأعلى درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس الأربعاء

الدمام - شريف احمد - جاءت الأحساء والدمام على قمة الأماكن الأعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الأربعاء، وسجلتا حسب منشور المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس، 47 درجة مئوية.وجاءت وادي الدواسر وشرورة ثانيًا وسجلتا 46 درجة مئوية، ثم المدينة المنورة ومنى والقيصومة بـ45 درجة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض.



كما أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، قد تمتد إلى الباحة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.