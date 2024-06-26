تحسين للمشهد الحضري بالنبهانية

كما شملت الأعمال تركيب 228 من أعمدة الإنارة الديكورية المزدوجة على امتداد طريق الملك عبدالعزيز، وذلك ضمن خطط البلدية الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات وتجميل وتحسين الطابع البصري للمحافظة، مما يعكس جهود بلدية محافظة النبهانية المبذولة لأنسنة المدن.
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