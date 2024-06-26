تحسين للمشهد الحضري بالنبهانية

كثّفت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية محافظة النبهانية، جهودها من خلال فرقها الميدانية في تحسين المشهد الحضري خلال الربع الثاني لعام 2024، حيث تضمنت الأعمال تجهيز 227 حوضًا زراعيًا، وزراعة 533 زهرة من زهور الأمرنتس، و300 زهرة من زهور البفتة، بالإضافة إلى تنفيذ 26.250 مترًا طوليًا من دهان الأرصفة، وتركيب الإنترلوك 15000م2، وبلدورات زراعية 1428 مترًا طوليًا.

كما شملت الأعمال تركيب 228 من أعمدة الإنارة الديكورية المزدوجة على امتداد طريق الملك عبدالعزيز، وذلك ضمن خطط البلدية الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات وتجميل وتحسين الطابع البصري للمحافظة، مما يعكس جهود بلدية محافظة النبهانية المبذولة لأنسنة المدن.