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تحسين للمشهد الحضري بالنبهانية

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كثّفت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية محافظة النبهانية، جهودها من خلال فرقها الميدانية في تحسين المشهد الحضري خلال الربع الثاني لعام 2024، حيث تضمنت الأعمال تجهيز 227 حوضًا زراعيًا، وزراعة 533 زهرة من زهور الأمرنتس، و300 زهرة من زهور البفتة، بالإضافة إلى تنفيذ 26.250 مترًا طوليًا من دهان الأرصفة، وتركيب الإنترلوك 15000م2، وبلدورات زراعية 1428 مترًا طوليًا.

كما شملت الأعمال تركيب 228 من أعمدة الإنارة الديكورية المزدوجة على امتداد طريق الملك عبدالعزيز، وذلك ضمن خطط البلدية الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات وتجميل وتحسين الطابع البصري للمحافظة، مما يعكس جهود بلدية محافظة النبهانية المبذولة لأنسنة المدن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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