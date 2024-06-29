إطلاق موسم صيف عسير 2024

أعلن أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، عن انطلاق موسم الصيف تحت شعار "صيّف في عسير.. تراها تهول"، ضمن برنامج صيف السعودية 2024، بإشراف هيئة تطوير منطقة عسير ودعم وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة والهيئة العامة للترفيه.

ويشكل موسم صيف 2024 استمراراً للزخم الذي حققه الكشف عن الهوية السياحية لمنطقة عسير "عسير تهول" كأول هوية سياحية مناطقية، إلى جانب إطلاق الموقع الإلكتروني السياحي "اكتشف عسير"، وذلك تماشياً مع مستهدفات استراتيجية تطوير منطقة عسير بأن تكون المنطقة وجهة سياحية عالمية طوال العام مرتكزة على ثقافتها الأصيلة وطبيعتها المتنوعة، مستفيدةً من التنشيط الناجح للمواسم المختلفة على مدار العام، بما في ذلك موسم رمضان والعيد وموسم الربيع (الجاكراندا).

ويستهدف موسم الصيف تسليط الضوء على المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها منطقة عسير بما في ذلك طبيعتها المميزة وتراثها العريق وطقسها الملائم وتنوعها الغني بالتجارب السياحية التي تمزج بين الجمال الطبيعي والتراث الثقافي والمغامرات الرياضية. كما يستهدف الموسم زيادة أعداد الزوار بنسبة تزيد عن 15% مقارنة بموسم الصيف العام ماضي.

ويضم الموسم العديد من التفعيلات الترفيهية والثقافية والرياضية لتحقيق الاستفادة الكاملة مما تتميز به المنطقة من مقومات سياحية عملت هيئة تطوير عسير على تهيئتها وتفعيلها للزوار.

ويتضمن الموسم إقامة الحفلات الغنائية على أضخم مسرح في المنطقة الجنوبية بسعة استيعابية 16,000 مقعد، مع أبرز الفنانين والفنانات في دوت الخليج العربي، بدءاً من 5 يوليو إلى 16 أغسطس، كما يضم الموقع عدد من التفعيلات المصاحبة مثل "السيرك - العروض الكوميدية - العروض الهوائية – العروض الموسيقية، وغيرها".

وفي جانب التفعيلات الثقافية تأتي فعاليات قرية المفتاحة وبسطة وقصور أبو سراح وقلاع طبب وقصور العسابلة وقرية بن عضوان وسوق ديرتنا لتخلق لدى الزوار أثراً ثقافياً عن أصالة المنطقة وتراثها العريق.

كما دعمت الهيئة تفعيل التجارب الرياضية والمغامرات المميزة، مثل فعالية هوساك وباتل كارت وفعالية نفس، وتجمع هذه الفعاليات روح الرياضة الممتعة والطبيعة الجغرافية الساحرة، بالإضافة إلى المزارع السياحية مثل مزرعة أعناب الغنية بالأشجار المعمرة والطبيعة البكر، التي توفر للزوار تجربة قطف الثمار الطازجة والاستمتاع مع العائلة بين أحضان الطبيعة.

وحرصاً على تنوع وتميز موسم صيف هذا العام، دعمت الهيئة تفعيل مجموعة من التجارب السكنية الترفيهية التي تميزت بطراز معماري من تراث وثقافة المنطقة بأساليب عمرانية حضاريّة مستلهمة من روح عسير، منها مدماك، ترحاب، غيم.

وعبّر الأمير تركي بن طلال عن امتنانه العميق لجميع القطاعات الحكومية والخاصة المشاركة في إطلاق هذا الموسم، معرباً عن تقديره لمساهماتهم الأساسية في إنجاح موسم صيف 2024.