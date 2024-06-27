شكرا لقرائتكم خبر عن بالرابط.. موعد بداية التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن موعد بداية التسجيل للعام الدراسي 1446هـ لحملة شهادة الثانوية.

وأشارت إلى أن التسجيل سيبدأ من يوم الأحد 24-12-1445هـ الموافق 30-6-2024م الساعة العاشرة صباحًا إلى يوم الخميس 28-12-1445هـ الموافق 4-7-2024م الساعة العاشرة صباحًا حسب تقويم أم القرى على مدار الأربع والعشرين ساعة. موعد التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية وأوضحت أن التسجيل سيكون من خلال هذا الرابط.

