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بالرابط.. موعد بداية التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن موعد بداية التسجيل للعام الدراسي 1446هـ لحملة شهادة الثانوية.
وأشارت إلى أن التسجيل سيبدأ من يوم الأحد 24-12-1445هـ الموافق 30-6-2024م الساعة العاشرة صباحًا إلى يوم الخميس 28-12-1445هـ الموافق 4-7-2024م الساعة العاشرة صباحًا حسب تقويم أم القرى على مدار الأربع والعشرين ساعة.

موعد التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية

وأوضحت أن التسجيل سيكون من خلال هذا الرابط.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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