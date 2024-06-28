السعودية | فتح القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ54 بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ54 بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.

وسيتم فتح باب القبول خلال الفترة من يوم السبت 23/ 12/ 1445هـ الموافق 29/ 6/ 2024م الساعة الـ (10) صباحًا، حتى يوم الأربعاء 27/12/ 1445هـ الموافق 3/7/ 2024م الساعة الـ(10) صباحًا، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) .