السعودية | سفير المملكة لدى بريطانيا يلتقي الملحق الثقافي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا وإيرلندا، الدكتورة أمل بنت جميل فطاني وأعضاء اللجنة الاستشارية لها.

وأثنى سموه على جهود الملحق الثقافي خلال الأعوام الأربعة الماضية في المملكة المتحدة، وجهود أعضاء اللجنة الاستشارية لها ، مشيداً بدورهم الكبير في تمثيل وطنهم في الخارج، وعلى دعمهم للطلاب والطالبات السعوديين في المملكة المتحدة، واصفاً إياهم بأنهم “سفراء الوطن” الذين يسهمون في تحقيق تطلعات المملكة وفق رؤية 2030.

وشمل اللقاء استعراض مبادرات أعضاء اللجنة الاستشارية الذين بدأ شغفهم وحرصهم على تقديم مبادرات نوعية بحثية وعلميّة وثقافية ورياضية واجتماعية للمجتمع البريطاني والمبتعثين ومرافقيهم من كبار السن وأبنائهم، ومحورها تعزيز الهوية الوطنية في أرجاء المملكة المتحدة بمعية الأندية السعودية والمتطوعين، خاصةً المناسبات السعودية كالأعياد واليوم الوطني، ويوم التأسيس، ويوم العلم، ودور ذلك في تكوين هوية المملكة العربية السعودية.

وفي ختام اللقاء، كرّم سمو السفير أعضاء اللجنة على ما قدموه من جهود متميزة، مؤكداً تقديره واعتزازه بعملهم الدؤوب والتزامهم برفع اسم المملكة عالياً في المحافل الأكاديمية والثقافية.

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