شكرا لقرائتكم خبر «موهبة» تطلق أضخم برنامج صيفي لرعاية الطلبة الموهوبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» برامجها الإثرائية ممثلة في برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، وبرنامج موهبة الإثرائي البحثي، وبرنامج موهبة الإثرائي العالمي، وبرنامج سفراء موهبة لصيف عام 2024م، عبر 100 برنامج في 16 مدينة.

وتستمر البرامج، على مدى 3 و 4 و 6 أسابيع، بحسب كل برنامج ومدته، بمشاركة نحو 13 ألف طالب وطالبة، منهم 450 طالبا وطالبة من مختلف الدول العربية تمثلت في: سوريا، الأردن، فلسطين، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكويت، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن، مصر، وجنوب أفريقيا، وسيقدم لهم مواد علمية إثرائية مكثفة في المجالات البحثية والعلمية والتقنية ذات الأهمية الحيوية، ليكتسب الطلبة خلالها مهارات علمية وشخصية، إضافة إلى المشاركة في الأنشطة المتعددة والرحلات الميدانية داخل مقار البرامج وخارجها.

وأوضحت الأمين العام لموهبة الدكتورة آمال الهزاع، أن البرامج الإثرائية الصيفية «موهبة» بشراكة مع وزارة التعليم والجامعات السعودية والمراكز البحثية، تهدف إلى إكساب معرفة وخبرات علمية متقدمة تنمي قدرات ومهارات الطلبة.

برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي:

- 12,219 طالبا وطالبة يشاركون فيه.

- 68 برنامجا في 16 مدينة.

برنامج موهبة الإثرائي العالمي:

- 480 طالبا وطالبة يشاركون فيه.

برنامج موهبة الإثرائي البحثي:

- 485 طالبا وطالبة يشاركون في 14 برنامجا.

برنامج «سفراء موهبة»:

- 128 طالبا وطالبة يشاركون في 24 برنامجا.

يقام في 3 دول:

- أمريكا

- بريطانيا

- أيرلندا