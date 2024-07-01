«موهبة» تطلق أضخم برنامج صيفي لرعاية الطلبة الموهوبين

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وتستمر البرامج، على مدى 3 و 4 و 6 أسابيع، بحسب كل برنامج ومدته، بمشاركة نحو 13 ألف طالب وطالبة، منهم 450 طالبا وطالبة من مختلف الدول العربية تمثلت في: سوريا، الأردن، فلسطين، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكويت، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن، مصر، وجنوب أفريقيا، وسيقدم لهم مواد علمية إثرائية مكثفة في المجالات البحثية والعلمية والتقنية ذات الأهمية الحيوية، ليكتسب الطلبة خلالها مهارات علمية وشخصية، إضافة إلى المشاركة في الأنشطة المتعددة والرحلات الميدانية داخل مقار البرامج وخارجها.
وأوضحت الأمين العام لموهبة الدكتورة آمال الهزاع، أن البرامج الإثرائية الصيفية «موهبة» بشراكة مع وزارة التعليم والجامعات السعودية والمراكز البحثية، تهدف إلى إكساب معرفة وخبرات علمية متقدمة تنمي قدرات ومهارات الطلبة.
برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي:
- 12,219 طالبا وطالبة يشاركون فيه.
- 68 برنامجا في 16 مدينة.
برنامج موهبة الإثرائي العالمي:
- 480 طالبا وطالبة يشاركون فيه.
برنامج موهبة الإثرائي البحثي:
- 485 طالبا وطالبة يشاركون في 14 برنامجا.
برنامج «سفراء موهبة»:
- 128 طالبا وطالبة يشاركون في 24 برنامجا.
يقام في 3 دول:
- أمريكا
- بريطانيا
- أيرلندا
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