شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 38 عامًا.. الأحساء تسجل أعلى تكرار لارتفاع درجات الحرارة في يوليو والان نبدء بالتفاصيل



وأظهرت إحصائيات نشرها المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس، أن الأحساء سجلت 920 يومًا أعلى من 45 درجة مئوية خلال الفترة المذكورة، ثم جاءت القيصومة مسجلة 686 يومًا.

أخبار متعلقة الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض بدءًا من اليوم.. إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية أيام العواصف الترابية وفي إحصائية عدد أيام تكرار العواصف الترابية وفق محطات المملكة في شهر يوليو خلال الفترة نفسها، جاءت جازان في المرتبة الأولى مسجلة 42 يومًا، ثم شرورة وينبع 41 يومًا.

وفي المرتبة الرابعة جاءت نجران 37 يومًا، ثم الأحساء 29 يومًا، يليها وادي الدواسر بـ27 يومًا، وجاءت الدمام في المرتبة 12 مسجلة 5 أيام فقط. أيام هطول الأمطار وتصدرت أبها إحصائية عدد أيام تكرار هطول الأمطار خلال شهر يوليو بين عامي 1985 و2023، وسجلت 134 يومًا.

وجاءت خميس مشيط في المرتبة الثانية مسجلة 126 يومًا، ثم الباحة بـ61 يومًا، وجازان 54 يومًا، ونجران 35 يومًا.

وفي مرتبة متأخرة جاءت الأحساء مسجلة يومين، ثم الدمام التي سجلت يومًا واحدًا فقط. الدمام - شريف احمد - جاءت الأحساء على قمة الأماكن السعودية عدد أيام تكرار ارتفاع درجات الحرارة بالمملكة أعلى من 45 درجة مئوية، وفق محطات المملكة في شهر يوليو بين عامي 1985 و2023.وأظهرت إحصائيات نشرها المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس، أن الأحساء سجلت 920 يومًا أعلى من 45 درجة مئوية خلال الفترة المذكورة، ثم جاءت القيصومة مسجلة 686 يومًا.وجاء وادي الدواسر في المرتبة الثالثة بـ497 يومًا، ثم الدمام التي سجلت 427 يومًا، والقصيم في المرتبة الثالثة بـ406 أيام.وفي إحصائية عدد أيام تكرار العواصف الترابية وفق محطات المملكة في شهر يوليو خلال الفترة نفسها، جاءت جازان في المرتبة الأولى مسجلة 42 يومًا، ثم شرورة وينبع 41 يومًا.وفي المرتبة الرابعة جاءت نجران 37 يومًا، ثم الأحساء 29 يومًا، يليها وادي الدواسر بـ27 يومًا، وجاءت الدمام في المرتبة 12 مسجلة 5 أيام فقط.وتصدرت أبها إحصائية عدد أيام تكرار هطول الأمطار خلال شهر يوليو بين عامي 1985 و2023، وسجلت 134 يومًا.وجاءت خميس مشيط في المرتبة الثانية مسجلة 126 يومًا، ثم الباحة بـ61 يومًا، وجازان 54 يومًا، ونجران 35 يومًا.وفي مرتبة متأخرة جاءت الأحساء مسجلة يومين، ثم الدمام التي سجلت يومًا واحدًا فقط.