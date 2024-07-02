شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار "بيريل" يشتد ويقترب من جاميكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتدت قوة الإعصار "بيريل" الذي يضرب شرق منطقة الكاريبي ويقترب من جاميكا.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الإعصار رُصد على بعد نحو 1355 كيلومترًا إلى الشرق والجنوب الشرقي من جاميكا برياح سرعتها 260 كيلومترًا في الساعة.

وأشار إلى أن الإعصار الآن يُعد إعصارا كارثيًا من الفئة الخامسة على مقياس الأعاصير المؤلف من خمس فئات.

وتوقع المركز رياحًا شديدة وارتفاعًا لأمواج البحر في جاميكا مع عبور الإعصار للمنطقة.