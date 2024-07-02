شكرا لقرائتكم خبر عن ردم بئر مكشوفة في الحديبية بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

نظام "بلاغات"

الدمام - شريف احمد - أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أنه جرى ردم بئر يدوية مكشوفة غير معروف صاحبها بالحديبية "الشميسي"، وذلك بمشاركة كامل أعضاء لجنة الآبار المكشوفة والمهجورة، حيث كانت تشكل خطورة بالغة ولا يوجد بها وسائل لحماية المارة والعابرين.وأوضح مديرُ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم "939"، أو طريق غرفة العمليات "911".كما أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحّد للخدمات الإلكترونية، التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني.