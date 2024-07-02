شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب "القحطاني" رئيساً للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - في خطوة تعكس التقدير الكبير لجهوده وإسهاماته في مجال التوعية بالأرصاد الجوية، أجمعت اللجنة العربية للإعلام والتوعية على انتخاب حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، رئيساً للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية. جاء هذا القرار خلال الاجتماع التاسع للجنة،ويُعد انتخابه للمرة الثالثة تتويجًا لمسيرة القحطاني الحافلة بالإنجازات في الإعلام الأرصادي ودوره البارز كأول متحدث رسمي لقطاع الارصاد في العالم العربي.وفي كلمة له بعد انتخابه، أكد القحطاني على أهمية الاستفادة القصوى من الإعلام وبرامج التوعية للتعريف بأهمية الارصاد خاصة في ظل الظروف المناخية.وأشار إلى أهمية رفع مستوى الوعي بمعلومات الطقس والمناخ لدي مجتمعاتنا.