111 ألف زيارة رقابية لجودة خدمات الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت وزارة الحج والعمرة خدمات بأعلى جودة لضيوف الرحمن بلغت 2,846,858 خدمة متنوعة ما بين توجيه وإرشاد التائهين، والسقيا، ودفع للعربات، وتوزيع وجبات خلال موسم حج 1445هـ عبر مراكز «نسك عناية»، في حين نفذت الفرق الميدانية للوزارة 111 ألف زيارة رقابية لضمان أرقى الخدمات للحجاج. وحقق مركز الاتصال الموحد بالوازرة خلال الموسم عبر 7 لغات متاحة للتحدث مع المتصلين، نسبة رضا على إغلاق الشكاوى وصلت إلى 90%، في حين بلغ متوسط زمن الرد على الاستفسارات الواردة للمركز 5 ثوان.

وأكدت الوزارة أن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال الكوادر المؤهلة والإمكانات الفنية والتقنية، نالت رضا الحجاج بنسبة 87.55%. مركز تدريب العاملين بالوزارة: المستفيدون: 120 ألفا.

ورش العمل: 25,000.

20 ألف ساعة تدريب.

2000 مدرب.

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