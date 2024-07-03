شكرا لقرائتكم خبر هيئة المتاحف تستعرض تجارب تقييم المعارض الفنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة المتاحف أمس الأول لقاء افتراضيا بعنوان «تقييم المعارض الفنية.. من بناء مفهوم المعرض إلى اختيار الأعمال وتصميم تجربة الزائر»، ضمن سلسلة اللقاءات الشهرية للهيئة التي تهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات حول مختلف الموضوعات المتعلقة بقطاع المتاحف.

وناقش اللقاء الذي أداره فهد العنقري مسائل عدة، منها دور القيم الفني وعلاقته مع الفنانين ومصممي السينوغرافيا، وأهمية البحث كركيزة لبناء مفهوم المعرض وعملية تصميم تجربة الزائر، وكيفية عرض الأعمال الفنية بطريقة تتناغم مع محتواها، وأبرز التحديات التي تواجه القيم الفني.

واستهل اللقاء، الذي حضره مجموعة من المختصين في مجال المتاحف والمهتمين بالفن والثقافة، بالتعريف بدور القيم الفني، حيث أشارت القيمة الفنية لمعرض «السفارة الافتراضية» المقام حاليا في مركز فناء الأول التابع لوزارة الثقافة سارة المطلق، إلى عدم وجود تحديد واضح لدور القيم الفني، وأعادت ذلك إلى حقيقة أن وظيفة التقييم الفني حديثة نسبيا، فيما شرحت القيمة الفنية لمعرض «نور الرياض» غيداء المقرن أن دور القيم الفني غالبا يكون بناء مفهوم المعرض وكتابة البيان الفني أي مفهوم المعرض، واختيار الفنانين المشاركين والأعمال المعروضة، وتخطيط تجربة الزائر، والإشراف على تفاصيل المعرض كافة، مؤكدة أن الأهم هو قدرة القيم الفني على ربط المعرض بالجمهور وعرض الأعمال الفنية بطريقة قصصية تستهوي الزائرين.

تطرقت المتحدثات إلى: